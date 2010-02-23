Урожай зерна в 2010 г. будет на уровне 40 млн. тонн

Согласно прогнозам экспертов, урожай зерна в 2010 году составит 40 млн. тонн.

Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

«При таких условиях, рост производства в сельском хозяйстве в 2010 году составит от 2 до 3,5%. Темп прироста добавленной стоимости в пищевой промышленности ожидается на уровне 3,8%», - говорится в сообщении.

Также прогнозируется незначительный рост сельскохозяйственного производства в первом квартале 2010 года.