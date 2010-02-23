Урожай зерна в 2010 г. будет на уровне 40 млн. тонн
15:30, 23 февраля 2010Агро
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Прогноз экспертов
Согласно прогнозам экспертов, урожай зерна в 2010 году составит 40 млн. тонн.
Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.
«При таких условиях, рост производства в сельском хозяйстве в 2010 году составит от 2 до 3,5%. Темп прироста добавленной стоимости в пищевой промышленности ожидается на уровне 3,8%», - говорится в сообщении.
Также прогнозируется незначительный рост сельскохозяйственного производства в первом квартале 2010 года.
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