На посевную аграриям не хватает 12 млрд. грн.

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Житомир. 23 февраля. УНИАН. Для проведения комплекса весенне-полевых работ аграриям Украины не хватает 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на конференции Житомирской областной партийной организации Аграрной партии Украины председатель партии Юрий КАРАСИК.

Он подчеркнул, что сейчас на селе заострились проблемы безработицы, бедности, трудовой миграции, приходит в упадок социальные инфраструктура. При этом пути решения данной проблемы на уровне государства еще не определены.

По словам Ю.КАРАСИКА, только в прошлом году аграрии недополучили из государственного бюджета почти 2 млрд. грн., что крайне негативно отразилось на развитии сахаропроизводства и животноводства.