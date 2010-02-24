Кредитные ставки в Украине снизятся до 18-20%

Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин прогнозирует снижение кредитных ставок к концу 2010 г. до 18-20% годовых. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба банка, сообщает АПК-Информ.

«Безусловно, ставки будут снижаться, и другого пути нет. Для того чтобы это понять, достаточно даже поверхностно проанализировать ситуацию на рынке», - заявил Б.Тимонькин.

По его словам, «ликвидность банков постепенно растет». Это происходит благодаря притоку депозитов и погашению клиентами кредитов. Таким образом, считает банкир, у банков достаточно много денег, а хороших клиентов - надежных заемщиков значительно меньше.

«Вот эти клиенты, чья надежность проверена кризисом, и станут объектом внимания банков первой десятки. Уже к концу года они смогут кредитоваться по весьма привлекательным (с учетом ситуации на рынке) ставкам. Если говорить о гривне, то речь может идти о 18-20% годовых», - заявил Б.Тимонькин.