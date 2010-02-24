Аграрный фонд объявил о начале форвардных закупок зерна урожая 2010 г. Текст соответствующего объявления опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

«С целью формирования государственного интервенционного фонда из урожая 2010 г. Аграрный фонд начинает государственные форвардные закупки на Аграрной бирже по минимальным интервенционным ценам, установленным соответствующим приказом Министерства аграрной политики на 2010-2011 маркетинговый год», - говорится в объявлении.

Отмечается, что минимальная партия должна составлять 50 тонн, а общий объем закупки зерна – до 650 тыс. тонн.