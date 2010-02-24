Аграрный фонд объявил о начале форвардных закупок зерна
13:16, 24 февраля 2010Агро
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Урожая 2010 года
«С целью формирования государственного интервенционного фонда из урожая 2010 г. Аграрный фонд начинает государственные форвардные закупки на Аграрной бирже по минимальным интервенционным ценам, установленным соответствующим приказом Министерства аграрной политики на 2010-2011 маркетинговый год», - говорится в объявлении.
Отмечается, что минимальная партия должна составлять 50 тонн, а общий объем закупки зерна – до 650 тыс. тонн.
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