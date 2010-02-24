Кабмин поручил АФ закупить 1,2 млн. т зерна, 0,4 млн. т сахара

Кабинет министров Украины поручил Аграрному фонду закупить 1,2 млн. тонн зерна, 0,4 млн. тонн сахара в интервенционный фонд в 2010-2011 маркетинговом году.

Текст соответствующего постановления №155 от 11 февраля 2010 г. опубликован в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно документу, Аграрному фонду поручено обеспечить формирование государственного интервенционного фонда в 2010–2011 маркетинговом периоде в объемах: пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1084 тыс. тонн; ржи – 106 тыс. тонн; ячменя – 8,8 тыс. тонн; кукурузы – 5,6 тыс. тонн; сахара-песка – 368 тыс. тонн; молока сухого – 6 тыс. тонн и масла сливочного – 18 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики Украины инициировало закупку Аграрным фондом 1,3 млн. тонн зерна, в частности, ячменя – 44 тыс. тонн и кукурузы – 28 тыс. тонн.

В пояснительной записке министерства отмечалось, что для закупки 1,3 млн. тонн зерна, 0,4 млн. тонн сахара, 6 тыс. тонн сухого молока на 18 тыс. тонн сливочного масла необходимо 4,061 млрд. грн. из Специального фонда госбюджета.