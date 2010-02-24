Мельник: Из Украины экспортировано 16 млн. тонн зерновых

На сегодняшний день экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года составил 16 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году составит порядка 22 млн. тонн.

Согласно балансу МинАП, предложение зерна в Украине в 2009-1010 МГ составит 53,8 млн. тонн, при этом внутреннее производство прогнозируется на уровне 46,2 млн. тонн, а общая потребность внутреннего рынка оценивается в 47,3 млн. тонн. Из них на пищевые потребности – 6,8 млн. тонн, на семена – 3,1 млн. тонн, на корм для скота – 15 млн. тонн, на непищевую переработку – 2 млн. тонн, а на экспорт – 2 млн. тонн.

При этом на конец 2009-2010 МГ ожидаются остатки в объеме 6,5 млн. тонн.