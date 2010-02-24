Мельник: Из Украины экспортировано 16 млн. тонн зерновых
C начала маркетингового года
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году составит порядка 22 млн. тонн.
Согласно балансу МинАП, предложение зерна в Украине в 2009-1010 МГ составит 53,8 млн. тонн, при этом внутреннее производство прогнозируется на уровне 46,2 млн. тонн, а общая потребность внутреннего рынка оценивается в 47,3 млн. тонн. Из них на пищевые потребности – 6,8 млн. тонн, на семена – 3,1 млн. тонн, на корм для скота – 15 млн. тонн, на непищевую переработку – 2 млн. тонн, а на экспорт – 2 млн. тонн.
При этом на конец 2009-2010 МГ ожидаются остатки в объеме 6,5 млн. тонн.