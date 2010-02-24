МЧС Украины предупреждает о возможном подъеме уровня воды

МЧС Украины предупреждает о возможном формировании заторов льда с подъемом уровня воды в бассейнах рек Днестра и Припяти.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ, 24-26 февраля в результате дальнейшего вскрытия льда и ледохода возможно формирование заторов льда с подъемом уровня воды: на реках бассейнов Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) - на 0,5-1,5 м, возможно достижение начальных опасных отметок подтапливания; на Днестре, на участке Галич-Нижнев - на 1-2 м над текущим уровнем.

25-28 февраля на реках бассейна Припяти в пределах Волынской области ожидается подъем уровня воды на 0,1-0,5 м, с последующим подтапливанием заводей. На реке Сходов в районе Любешева возможно подтапливание хозяйственных объектов.