90% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Днепропетровской области 91% площадей под озимыми культурами находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Анатолий ШЕВЧЕНКО.

По его словам, состояние озимой пшеницы на площади 252 тыс. га (44%) хорошее, на площади 270 тыс. га (47%) – удовлетворительное. Посевы озимой пшеницы на 52 тыс. га (9%) - слабые и изреженные.

А. ШЕВЧЕНКО отметил, что в аналогичном состоянии находятся 23 тыс. га озимого рапса из 70 тыс. га засеянных площадей. 47 тыс. га рапса находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

А. ШЕВЧЕНКО сообщил, что в данный момент под рыхлой ледяной коркой пребывают озимые культуры на площади 40 тыс. га.

По его словам, аграрии региона надеются, что гибель озимых культур из-за неблагоприятной погоды будет минимальной.

В Днепропетровской области озимые культуры посеяны на площади около 650 тыс. га.