90% озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии
В Днепропетровской области
В Днепропетровской области 91% площадей под озимыми культурами находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации Анатолий ШЕВЧЕНКО.
По его словам, состояние озимой пшеницы на площади 252 тыс. га (44%) хорошее, на площади 270 тыс. га (47%) – удовлетворительное. Посевы озимой пшеницы на 52 тыс. га (9%) - слабые и изреженные.
А. ШЕВЧЕНКО отметил, что в аналогичном состоянии находятся 23 тыс. га озимого рапса из 70 тыс. га засеянных площадей. 47 тыс. га рапса находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
А. ШЕВЧЕНКО сообщил, что в данный момент под рыхлой ледяной коркой пребывают озимые культуры на площади 40 тыс. га.
По его словам, аграрии региона надеются, что гибель озимых культур из-за неблагоприятной погоды будет минимальной.
В Днепропетровской области озимые культуры посеяны на площади около 650 тыс. га.