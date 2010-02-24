Мельник: проведение посевных работ в этом году осложнено

Проведение посевных работ в Украине в текущем году осложнено неблагоприятными погодными условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«7% посевных площадей сегодня под коркой льда. В прошлом году такой ситуации не было вообще… В прошлом году на эту дату у нас уже было несколько сотен тысяч гектаров посеяно, в этом году мы еще только начинаем в южных регионах подпитку», – сказал министр.

Вместе с этим, Ю.МЕЛЬНИК отметил, что Министерство агарной политики не планирует пересматривать прогноз урожая зерновых, однако не исключает, что может быть несколько откорректировано распределение площадей между культурами.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют урожай зерна в 2010 году на уровне 40 млн. тонн. Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.