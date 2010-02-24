В Винницкой обл. производство сливочного масла выросло

Молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области в январе 2010 года произвели 583 тонны сливочного масла, что на 9,6%, или 51 тонну, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, рост производства сливочного масла в январе т.г. обусловлен увеличением спроса из-за холодной погоды.

В частности, в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года производство сливочного масла жирностью до 85% сократилось на 15%, или 104 тонны.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области произвели 9,516 тыс. тонн сливочного масла, что на 17,62%, или 2,035 тыс. тонн, меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, Литинский молочный завод, Винницкий городской молочный завод. В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимаются 11 предприятий. На их долю приходится около 15% общеукраинского объема производства масла.