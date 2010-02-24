В Херсоне открылась выставка «Фермер-2010»

В Херсоне сегодня в киноконцертном зале «Юбилейный» начала работу агропромышленная выставка «Фермер-2010».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам информации и связям с общественностью облгосадминистрации, свою продукцию на выставке представляют 67 предприятий Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Киевской и других областей.

В частности, в ассортименте представленной продукции - сельскохозяйственная техника и запчасти к ней, средства защиты растений, удобрения, семенной материал, упаковочная тара, саженцы и фермерское оборудование.

В рамках выставки Главное управление агропромышленного развития Херсонской ОГА организовало региональную научно-практическую конференцию, в которой приняли участие представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, науки и образования, предприятий и организаций, супермаркетов, оптовых рынков, сельхозпроизводители, фермеры.

Во время мероприятия были заключены форвардные соглашения купли-продажи овощной, плодовой продукции с Региональным аграрным центром "Шувар" (г. Львов) на льготных условиях.