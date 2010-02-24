Винницкой обл. достаточно 10 мощных заводов

Председатель Винницкого областного совета Григорий Заболотный считает, что для переработки молока, которое заготовляется в Винницкой области, достаточно 10 мощных молокозаводы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Председатель Винницкого областного совета Григорий Заболотный.

"Нам на сегодня необходимо десяток "классных" заводов - это максимум для Винницкой области. И они готовы переделать 1 млн. тонн молока", - сказал он.

Г. Заболотный рассказал, что в Винницкой области "сегодня Илльнецкий завод прошел и еще проходит очень серьезную реконструкцию, Литинский завод, Бершадский завод сухого молока, Крижопольский маслосырзавод, Вапнярский завод -проводят реконструкцию". "Нам сегодня не нужно строить новых заводов", - добавил он.