В Полтавской обл. количество зерна уменьшилось

По состоянию на 1 февраля 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Полтавской области и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 1 млн. 112,7 тыс. т зерна (на 35,6% меньше против 1 февраля 2009 года.)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

В частности, в наличии имелось 408,5 тыс. т кукурузы, 323,3 тыс. т пшеницы, 257,6 тыс. т ячменя, 56,0 тыс. т ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 504,9 тыс. т зерна, в том числе 159,4 тыс. т кукурузы, 144,6 тыс. т пшеницы, 131,3 тыс. т ячменя, 9,0 тыс. т ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 607,8 тыс. т зерна, в том числе зернохранящие - 477,3 тыс. т.

Запасы семян подсолнечника составили 282,4 тыс. т, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 87,2 тыс. т и в предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, - 195,2 тыс. т.