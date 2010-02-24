В Полтавской обл. запасы кормов сократились

В агрохозяйствах Полтавской области запасы кормов в январе 2010 года уменьшились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 февраля т.г. составили 275,1 тыс. тонн кормовых единиц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, в частности, количество концентрированных кормов сократилось на 22% – до 83,5 тыс. тонн корм. ед. Из расчета на одну условную голову крупного скота в области приходилось 11,9 ц корм. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных – 3,6 ц корм. ед. против соответственно 15 ц корм. ед. и 5,1 ц корм. ед. на аналогичную дату 2009 года.