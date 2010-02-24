Кабмин выделил Минэкономики 9 млн. грн.

Для участия Украины в «Экспо-2010»

Кабинет Министров Украины выделил Министерству экономики 8 млн. 998,8 тыс. грн. для обеспечения участия Украины во Всемирной выставке «Экспо-2010» (г. Шанхай, Китай). Соответствующее распоряжение правительства от 3 февраля 2010 года N 242-р «О некоторых вопросах обеспечения участия Украины во Всемирной выставке «Экспо-2010» обнародовано на сайте Кабмина. Согласно сообщению, Министерству финансов поручено обеспечить указанные выплаты за счет средств резервного фонда госбюджета.

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