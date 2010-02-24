В Николаевской обл. объемы сельхозпроизводства упали

В Николаевской области объем продукции сельского хозяйства, произведенной в январе 2010 года, снизился на 2,1% по сравнению с январем 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, в частности, объем сельхозпроизводства в аграрных предприятиях области за отчетный период снизился на 12,6%, в хозяйствах населения – возрос на 3,8%.

Объем аграрной продукции, реализованной сельскохозяйственными предприятиями, уменьшился на 40,2%, в том числе продукции растениеводства – на 53,7%, а продукции животноводства – увеличился на 6,9%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации возросли на 39%, в том числе на продукцию растениеводства – на 52,8%, животноводства – на 18,1%.