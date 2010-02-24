В Кировоградской обл. запасы кормов сократились

На сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) запасы кормов всех видов на 1 февраля 2010 года составили 63,1 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем на 1 февраля 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности запасы концентрированных кормов составили 28,9 тыс. тонн, что на 13,5% меньше, чем годом ранее.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось 8,7 центнера кормов всех видов (в 2008 году – 10,2 ц), в том числе концентрированных – 4 ц (в 2008 году – 5,2 ц).

Сельхозпредприятия области (кроме малых) в январе 2010 года получили дотации для поддержки животноводства за счет налога на добавленную стоимость на сумму 216,3 тыс. грн.