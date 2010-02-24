В Николаевской обл. ИПЦ составил 102,4%

В Николаевской области в январе 2010 года индекс потребительских цен составил 102,4% (по Украине - 101,8%).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В частности, в январе т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4%. Среди них больше всего подорожали овощи – на 17,7%, молоко, сыр и яйца – на 7,7%. Фрукты подорожали на 3,7%, масло растительное и жиры – на 3,3%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 1,4%, транспорта – на 2,6% (при подорожании бензина на 6,3%). Оплата за жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом не изменилась.