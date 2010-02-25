В Крыму началась весенняя посевная кампания

В Автономной Республике Крым благоприятные погодные условия позволили сельхозпредприятиям приступить к весенней посевной кампании.

Как сообщает официальный портал Совета министров Крыма со ссылкой на Министерство аграрной политики автономии, по состоянию на 24 февраля в Крыму под посев подготовлена почва на площади 27,6 тыс. га, а в Сакском, Симферопольском и Белогорском районах хозяйства приступили к севу ранних зерновых культур.

«Если позволит погода, к концу текущей недели в посевную кампанию включатся все районы автономии», - говорится в сообщении.

Правительство Крыма в декабре 2009 года приняло постановление, в котором определило площади сева ранних зерновых культур в регионе в нынешнем году в объеме 100 тыс. гектаров.

Продолжается подкормка озимых зерновых культур азотными минеральными удобрениями. «Всего подкормлено 214 тыс. га посевов, или 36% площади озимых зерновых культур», - отмечает крымское министерство агрополитики.