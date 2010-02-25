"Житомирский маслозавод" увеличил прибыль до 34,186 млн. грн.

Прибыль ОАО "Житомирский маслозавод" (ТМ "Рудь") в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, выросла почти на 10 млн. грн. - до 34,186 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

Уточняется, что в прошлом году завод сохранил позиции крупнейшего производителя мороженого в Украине.

Активы предприятия по итогам года составили 247,891 млн. грн., текущие обязательства - 65,816 млн. грн.

Дебиторская задолженность в 2009 составила 53,157 млн. грн.

Справка УНИАН. Прибыль ОАО "Житомирский маслозавод" в 2008 году составила 24,654 млн. грн. По сравнению с 2007 годом, чистый доход предприятия в 2008 г. вырос на 20%, или на 66,258 млн. грн.

Завод производит молочные продукты, мороженое и другие продукты.

Председатель правления ОАО "Житомирский маслозавод" Петр РУДЬ владеет 52,5% акций предприятия.