В Тернопольской обл. производство с/х продукции выросло на 3,4%

В Тернопольской области в январе 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства по сравнению с январем 2009 года выросли на 3,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства выросли на 26,6%, в то же время в хозяйствах населения уменьшились на 2%.

Общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями продукции в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года уменьшился на 3,1%. При этом реализация продукции растениеводства снизилась на 15,8%, а продукции животноводства - увеличилась на 21,7%.