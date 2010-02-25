В Тернопольской обл. производство с/х продукции выросло на 3,4%
10:46, 25 февраля 2010Агро
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В Тернопольской области в январе 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства по сравнению с январем 2009 года выросли на 3,4%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.
В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства выросли на 26,6%, в то же время в хозяйствах населения уменьшились на 2%.
Общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями продукции в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года уменьшился на 3,1%. При этом реализация продукции растениеводства снизилась на 15,8%, а продукции животноводства - увеличилась на 21,7%.
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