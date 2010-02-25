СК «Универсальная» застраховала с/х технику компании «Сахарный союз»

ОАО «Страховая компания «Универсальная» застраховала сельскохозяйственную технику, которая находится в лизинге ООО «Сахарный союз».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, СК «Универсальная» будет предоставлять компании услуги по страхованию АвтоКАСКО. На сегодняшний день застраховано 87 единиц техники.

Договор заключен сроком на 1 год с общей страховой суммой более 19 млн. грн.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По результатам 9 месяцев 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 199,9 млн. грн., страховые выплаты составили 79,96 млн. грн.

По информации СК, ее акционерами являются: 50,6% – Whiteford Limited; 11,6% – Goldman Sachs; 10% – Genesis; 6% – Ratto Holding Limited; 4,3% – UBS AG; 4% – Bedivere Investment Limited; 3% – Trafalgar Discovery Fund; 3% – Unicredit Bank Austria AG; 2% – Foyil Services Limited; 1,7% – Credit Suisse Securities (Europe).

ООО "Сахарный союз" – предприятие, направления деятельности которого включают: трейдерские операции, оптовую торговлю сахаром и другими продуктами сельскохозяйственной переработки.