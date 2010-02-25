В Винницкой обл. поголовье свиней выросло на 16,6%

В хозяйствах всех категорий Винницкой области состоянием на 1 февраля т.г. поголовье свиней увеличилось на 16,6% или на 59,8 тыс. голов, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, – до 420,2 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 5,4% или на 20,1 тыс. голов, по сравнению с январем 2009 года, – до 353 тыс. голов, в том числе, поголовье коров – на 4,3% или на 8,3 тыс. голов - до 184,1 тыс. голов. Сократилось также поголовье птицы – на 7,5% или на 0,669 млн. голов - до 8,23 млн. голов.

Кроме того, состоянием на 1 февраля увеличилось поголовье овец и коз – на 1,6% или на 0,6 тыс. голов- до 37,7 тыс. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в 2009 году поголовье крупного рогатого скота сохранилось на уровне 2008 года в т.ч. поголовье коров сократилось - на 2,7%, птицы - на 6,6% тогда как свиней возросло на 7%, овец и коз - на 5,1%, по сравнению с 2008 годом.