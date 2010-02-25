ДП «Крымский Винный Дом» увеличил продажи вин OREANDA на 41%

ДП «Крымский Винный Дом», один из крупных производителей вина (АР Крым), по итогам января 2010 года увеличил объем продаж игристых вин ТМ «OREANDA» на 41%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 142,7 тыс. л.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Справка УНИАН. ДП «Крымский винный дом» (г. Феодосия, АР Крым) производит продукцию под ТМ «Oreanda». Площадь виноградников компании составляет 1,4 тыс. га.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" и ООО "ТД "Мегаполис" (РФ).

По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года, продажи игристых вин Oreanda выросли на 22% – до 1,48 млн. л.