Аграрии Винницкой области сократили объем реализации продукции на 23%

Аграрные предприятия Винницкой области в январе т.г. сократили объем реализованной продукции на 23,1%, по сравнению с январем 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, объем реализованной аграрными предприятиями продукции растениеводства в январе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 24,6%, продукции животноводства - на 20,3%. Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 63,4%, животноводства - 36,6% (в январе 2009 г., соответственно, 64,7% и 35,3%).