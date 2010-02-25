Около четверти виноградников Украины пострадали от мороза

Около четверти виноградников Украины пострадали от морозов, сообщила УНИАН пресс-служба Ассоциации виноградарей и виноделов Украины (АВВУ) со ссылкой на директора Сергея ПЕТРЕНКО.

«В связи с недавними заморозками в Украине агрономы виноградарских хозяйств действительно сообщают о случаях подмерзания виноградной лозы. Пострадала Николаевская область, частично Одесская, частично Херсонская и Закарпатье, а также юго-запад Крыма. По всем виноградарским регионам Украины в целом мы можем предварительно констатировать, что около 25% виноградников имеют признаки термического повреждения. Более точно будет понятно после дополнительных исследований», - сказал С.ПЕТРЕНКО. Он добавил, что ожидается, что в этом году урожай винограда будет хуже 2009 года. Насколько именно – покажут дополнительные исследования состояния лозы, поскольку объективно и точно сказать сейчас пока нельз.

«Учитывая, что в 2009 году мы наблюдали резкое увеличение экспорта – в 3,5 раза – в Россию, а также есть потенциальная возможность дальнейшего увеличения производства на внутреннем рынке при условии сохранения благоприятного поля государственного регулирования, можно предположить, что Украина будет испытывать дефицит виноматериалов. Мы предполагаем, что возможен прессинг со стороны импортеров, в частности молдавских", - сказал С.ПЕТРЕНКО, отметив, что в таких условиях необходим сбалансированный подход в вопросах импорта виноматериалов. "Мы будем призывать к гибкой государственной политике в отношении виноградарско-винодельческой отрасли. Более того, мы будем отстаивать максимальную поддержку для отечественных виноградарей и виноделов при рассмотрении вопросов импорта виноматериалов», - добавил он.