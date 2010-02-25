В Кировоградской обл. реализация скота и птицы на убой сократилась

В январе 2010 года от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировоградской области на перерабатывающие предприятия поступило 4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Сокращение реализации скота и птицы на убой в сельхозпредприятиях составило 0,1 тыс. тонн (или 16,7%), в хозяйствах населения - 0,2 тыс. тонн (или 5,1%).

В структуре реализации доля свиней составляла 66,9% (в январе 2009 года – 48,3%), крупного рогатого скота – 32,7% (43,1%), птицы всех видов – 0,2% (8,4%).

В сельхозпредприятиях соотношение общего объема выращенного скота и птицы к реализации на убой составляло 180,9% (в январе 2009 года – 132,8%).