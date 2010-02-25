Предприятия Винницкой обл. сократили производство соков

Предприятия Винницкой области в январе т.г. выработали 1,861 тыс. тонн соков и нектаров, что на 53,7% или на 2,157 тыс. тонн меньше, чем в январе 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства соков и нектаров в январе 2010 года состоялось из-за дефицита у предприятий оборотных средств и сырья.

В частности, по сравнению с декабрем 2009 г. в январе 2010 г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области возросло на 86,5% или 0,863 тыс. тонн.

В январе 2010 года производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Калиновского района сократилось на 87% или 3,450 тыс. тонн по сравнению с январем 2009 года - до 0,519 тыс. тонн. В то же время, предприятия Винницы увеличили производство соков в 27 раз или на 1,293 тыс. тонн – до 1,342 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области выработали 46,887 тыс. тонн соков и нектаров, что на 41% или на 32,627 тыс. тонн меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Производством соков и нектаров в Винницкой области в январе занимались 2 предприятия.