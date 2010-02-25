В Винницкой обл. в наличии 706,9 тыс. тонн зерновых

По состоянию на 1 февраля т.г., в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 706,9 тыс. тонн зерновых , что на 32,6% меньше, чем на 1 февраля 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 февраля т.г. непосредственно в аграрных предприятиях имелось 390 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих было в наличии 316,9 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе т.г. составляла 1059,0 грн. за 1 тонну, что в 1,8 раза больше, чем в январе 2009 г.