Вылов рыбы в Николаевской области вырос

В 2009 году предприятиями Николаевской области, которые осуществляют рыболовную деятельность, и физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности в целом было выловлено и добыто 3 949 тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 89% больше, чем в предыдущем году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управления статистики в Николаевской области.

Основной зоной для вылова рыбы в области являются внутренние водоемы, где в 2009 году выловлено 3 132 тонны, или 79% от общего объема. Из общего количества рыбы, выловленной во внутренних водоемах, наибольший объем традиционно приходится на водохранилища (без растительноядных рыб) – 2 705 тонн (86%).

Вылов рыбы и добыча других водных живых ресурсов в исключительной (морской) экономической зоне Украины составил 817 тонн (21%).

Рыбное хозяйство области специализируется на вылове таких видов рыб, как тюлька, килька, толстолобик, песчанка, удельный вес которых составил 89% от всего объема.