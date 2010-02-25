Производство продуктов в Николаевской обл. уменьшилось

Объем производства пищевых продуктов и напитков в Николаевской области в январе 2010 года, по сравнению с январем 2009 года, уменьшился на 2,6% (в январе 2009 года спад составлял 11,6%).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе статистики промышленности Главного управления статистики в Николаевской области.

Снижение выпуска продукции отмечено в производстве напитков – на 5,2% и в производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности – на 24,6%.

Вместе с тем, прирост произошел в производстве масла и животных жиров – на 1,7%, в производстве молочных продуктов и мороженого – на 2,3%, в переработке и консервировании овощей и фруктов – на 4,2%.

В натуральном выражении больше, чем в январе 2009 года, выпущено фруктовых и овощных соков и нектаров – на 4,7%, спрэдов – на 14,7%, сдобных изделий – на 35,7%, хрустящих хлебцев, сухарей и аналогичных изделий – на 42,3%, макаронных изделий с начинкой, прошедших тепловую обработку или приготовленных другим способом (пельменей, вареников и т.п.) – на 79,1%, круп – на 86,2% (в том числе, круп из пшеницы – в 3,3 раза), детских соков и консервированных овощей с добавлением уксуса – в 2,2 раза, безалкогольных напитков – в 4,7 раза, вермута – в 6,6 раза.

Кроме того, отмечен рост производства таких видов молочных продуктов, как плавленый сыр – на 9,4%, творог – на 17,7%, сухие молоко и сливки – на 34,3%, сгущенные молоко и сливки – в 2 раза.

В облстате отмечают, что произошло снижение производства большинства видов мясной продукции, а именно, мороженой говядины и телятины – на 65,2%, соленой, сушеной или копченой свинины – на 52,5%, соленого, в рассоле, сушеного или копченого мяса домашней птицы – на 42,9%, колбасных изделий – на 34%, мясных полуфабрикатов – на 15,2%, свежих или охлажденных говядины и телятины – на 7,7%, свежей или охлажденной свинины – на 6%.

Среди молочной продукции уменьшился выпуск молока – на 39,9%, кисломолочных продуктов – на 25,6%, сливочного масла – на 20,3%, сычужных сыров – на 3,5%. Меньше произведено вяленой, сушеной или соленой рыбы – на 80%, уксуса – на 75%, сладкого печенья и вафель – на 69,3%, копченой рыбы – на 66,7%, кондитерских изделий из сахара, горчицы, тортов, маргарина – на 50–40,4%, шоколадных конфет, натуральных минеральных газированных вод, майонеза, пряников, пшеничной муки, кетчупа и томатных соусов, макаронных изделий без начинки, не прошедших тепловую обработку – на 28,6–18,5%, хлебобулочных изделий – на 13,4%. Среди алкогольных напитков снизилось производство виноградного вина, пива.