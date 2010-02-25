Чаплинский маслосырзавод получил 2,8 млн. грн. чистой прибыли

ОАО «Чаплинский маслосырзавод» (пгт Чаплинка, Херсонская обл.) завершило 2009 год с чистой прибылью 2,865 млн. грн., увеличив ее по сравнению с 2008 годом на 731 тыс. грн.

Об этом сказано в объявлении предприятия, размещенном в "Ведомостях ГКЦБФР".

Согласно сообщению, неразделенная прибыль компании по итогам 2009 года составила 12,872 млн. грн. против 10,007 млн. грн. в 2008 году. Собственный капитал компании в 2009 году увеличился на 2,865 млн. грн. по сравнению с 2008 годом – до 16,697 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Чаплинский маслосырзавод" производит твердые и мягкие сычужные сыры, пластовые сыры, сливочное масло, продукцию из цельного молока, нежирную молочную продукцию, технический казеин. Кроме того, предприятие предоставляет транспортные услуги населению и занимается ремонтом холодильного оборудования сельскохозяйственных предприятий.

Уставный капитал компании составляет 314,98 тыс. грн.

44,94% акций предприятия принадлежат председателю правления Чаплинского маслосырзавода Сергею БАСМАНОВУ, еще 19,24% – бухгалтеру предприятия Анне ДРОЗД.

В 2008 году ОАО "Чаплинский маслосырзавод" увеличил прибыль более чем в 2 раза – до 2,134 млн. грн.