В Николаевской обл. запасы зерна увеличились

В сельскохозяйственных предприятиях Николаевской области и на предприятиях, осуществляющих хранение и переработку зерновых и масличных культур, по состоянию на 1 февраля 2010 года имелось в наличии 946,8 тыс. тонн зерна, что на 28,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы уменьшились на 14,9% – до 353,7 тыс. тонн. Вместе с тем, запасы семян подсолнечника увеличились 7,8% – до 315,4 тыс. тонн.