ИПЦ в Полтавской области составил 101,6%

Индекс потребительских цен в Полтавской области в январе т.г. составил 101,6%, что на 1% меньше, чем в январе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По их данным, в январе т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в области на 2,7%. Из продуктов питания подорожали сахар - на 14,6%, овощи - на 12,5%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 10,5%, молоко - на 7,8%, масло - на 5,5% , масло - на 3,2%, яйца - на 3,1%, фрукты - на 2,9%, рыба и продукты из рыбы - на 1,0%, хлеб - на 0,5%, макаронные изделия - на 0 , 3%, мясо и мясопродукты - на 0,2%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,9%, алкогольные напитки - на 0,6%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% обусловлено уменьшением на 8,7% стоимости сжиженного газа.

На 0,9% снизились цены в сфере здравоохранения, что произошло вследствие удешевления на 1,9% фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования.

Общее повышение цен в сфере транспорта на 2,7% связано с подорожанием топлива и масел на 4,4%, а также повышением на 5,5% платы за пассажирские перевозки автодорожным транспортом.

На 0,2% выросли цены в сфере образования и ресторанов и гостиниц. Вместе с тем, на 0,4% и 0,2%, соответственно, снизились цены в сфере отдыха и культуры и на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья.

Индекс цен производителей промышленной продукции в Полтавской области в январе 2010 г. составил 102,6% (в январе 2009 года - 104,3%).