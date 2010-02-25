В Полтавской области поголовье КРС сократилось

В Полтавской области по состоянию на 1 февраля 2010 года общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) составляло 287,4 тыс. голов, что на 2,1% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров сократилось на 4% – до 141,6 тыс. голов.

Кроме того, поголовье свиней в области за отчетный период увеличилось на 29,8% и составило 367,8 тыс. голов, поголовье овец и коз осталось на уровне аналогичного периода 2009 года – 43,6 тыс. голов, птицы всех видов – увеличилось на 5,8%, до 4 млн. 847 тыс. голов.

В сельскохозяйственных предприятиях области по сравнению с 1 февраля 2009 года произошел рост численности крупного рогатого скота на 0,1%, в том числе коров – на 2,5%. Поголовье свиней в сельхозпредприятиях возросло на 38,8%, птицы всех видов – на 10,8%, а поголовье овец уменьшилось на 1,2%.

В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 1 февраля 2009 года сократилось на 5,2%, в том числе коров – на 9%. Поголовье свиней в хозяйствах населения увеличилось на 21,9%, овец и коз – на 0,3%, птицы всех видов – на 2%.

В домохозяйствах на 1 февраля 2010 года содержалось 40,8% общей численности крупного рогатого скота, в том числе коров – 53,6%, свиней – 49,9%, овец и коз – 82,8%, птицы всех видов – 54,9%.