В Винницкой обл. сократилось производство муки

В январе 2010 года предприятия Винницкой области выработали 10,265 тыс. тонн муки, что на 19%, или на 2,385 тыс. тонн меньше, чем в январе 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства муки в области в январе 2010 года состоялось из-за снижения спроса.

В частности, по сравнению с декабрем 2009 г. в январе 2010 г. производство муки перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 27%, или 3,776 тыс. тонн.

Наибольшее сокращение производства муки в январе 2010 года наблюдалось на перерабатывающих предприятиях Шаргородского района, где спад производства составил 68,6%, Липовецкого района – 87% и Гайсинского района – 60%.

В то же время, на 3,3% сумели нарастить производство муки предприятия Винницкого района.

Справка УНИАН. Производством муки в Винницкой области занимается 12 предприятий.