Производство водки в Украине выросло

Производство водки в Украине по итогам 2009 года выросло на 10% по сравнению с 2008 годом и составило 42,3 млн. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучил сегодня на встрече с журналистами директор ассоциации «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

По данным ассоциации, в целом по итогам прошлого года в Украине было произведено 55,3 млн. дал ликеро-водочной продукции, включая водку и слабоалкогольную продукцию, что на 11% ниже показателя за 2008 год.

По итогам 2009 года крупнейшим производителем водки в Украине стало ООО «Национальная водочная компания» с долей 22% в общем объеме производства водки, далее идут ДП УКГ «Nemiroff» – 17,4%, ДП «Имидж Холдинг» (ТМ «Хортиця») – 17,3% и Группа «Олимп» – 9,6%.

На внутреннем рынке в прошлом году было реализовано 48,7 млн. дал ликеро-водочной продукции, что на 8% ниже 2008 года, при этом реализация водки и водки особой на внутреннем рынке составила 36,7 млн. дал, что на 18% больше, чем в 2008 году.

Производство ликеро-водочных напитков, в том числе слабоалкогольных напитков крепостью от 1,2% до 8,5% снизилось на 44% – до 13 млн. дал, из них на внутренний рынок было реализовано 12 млн. дал.

По словам И.ЖОЛНЕРА, на сегодня в Украине прослеживается тенденция переключения потребителей на более низкий ценовой сегмент, доля которого приближается к 60% рынка, при этом фактически произошло объединение низкого и среднего ценового сегментов.

Кроме того, по оценкам ассоциации, за 2009 год доля контрафактной продукции на украинском рынке выросла с 20% до 30% рынка.

Экспорт ликеро-водочных изделий составил 7,2 млн. дал, что на 18% ниже 2008 года, в том числе экспорт водки – 5,9 млн. дал, что на 18% меньше, чем в 2008 году.

По словам И.ЖОЛНЕРА, около 70% всего экспорта приходится на Россию. Сокращение объемов экспорта специалисты ассоциации пояснили тем, что некоторые водочные компании перенесли часть своих производственных мощностей на территорию тех стран, куда экспортируется продукция. Также снижение объемов экспорта связано с мировым кризисом и снижением покупательской способности населения, что отразилось на емкости рынков.