Кабмин освободил Терещенко от должности

Кабинет Министров Украины уволил Романа ТЕРЕЩЕНКО с должности заместителя председателя правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины».

Текст соответствующего распоряжения от 24 февраля 2010 года № 259-р опубликован на сайте правительства.

Напомним, Кабмин назначил Р.ТЕРЕЩЕНКО на должность заместителя председателя правления ГАК «Хлеб Украины» своим распоряжением от 27 января 2010 года №117-р.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.