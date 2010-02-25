"Лисичанская сода" инициирует свою санацию

Генеральный директор ОАО «Лисичанская сода» Геннадий ГАЛУНОВ 19 февраля подал в Хозяйственный суд Луганской области заявление о возбуждении дела о банкротстве предприятия.

Об этом сказано в официальном сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, компания обратилась в суд с соответствующим заявлением в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед кредиторами в объеме 264,212 млн. грн.

22 февраля суд удовлетворил заявление ОАО и своим определением возбудил дело о банкротстве. Арбитражный управляющий судом еще не назначен. Подготовительное заседание по делу состоится 23 марта.

Решение об обращении в хозсуд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве с целью проведения руководителем процесса санации было принято на внеочередном собрании акционеров компании 23 ноября 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО "Лисичанская сода" (Луганская обл.) – второй по величине производитель соды в Украине. Кроме того, предприятие производит бикарбонат натрия (пищевую соду), синтетические моющие средства.

98,645% акций предприятия принадлежит компании Pripanolin Trading Ltd. (Кипр).

2008 год "Лисичанская сода" завершила с прибылью 5,944 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистый убыток предприятия составил 42,895 млн. грн.