Гендиректором «Сумыхимпрома» назначена Лаврик

Министерство промышленной политики Украины назначило генеральным директором ОАО «Сумыхимпром» Веру ЛАВРИК, которая с сентября 2009 года занимала должность исполнительного директора предприятия.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации ГКЦБФР со ссылкой на приказ Минпромполитики от 22 февраля т.г.

Гендиректор является новой должностью в АО. Должность председателя правления общества продолжает занимать Евгений ЛАПИН.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

На предприятии работает около 6 тыс. человек.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в управлении Министерства промышленной политики Украины.

ОАО «Сумыхимпром» в 2009 году увеличило чистый убыток на 35,9% по сравнению с 2008 годом – до 313,5 млн. грн.