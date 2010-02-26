В Винницкой обл. запасы кормов сократились на 8,8%

По состоянию на 1 февраля 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области (кроме малых) было в наличии 184,7 тыс. тонн кормов всех видов, что на 8,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 февраля т.г. в сельскохозяйственных предприятиях на одну голову КРС в Винницкой области приходилось 11,5 ц кормов против 12,7 ц на начало февраля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области (кроме малых) было в наличии 217,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 10,6% меньше, чем в прошлом году.