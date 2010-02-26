В Винницкой обл. увеличили производство сухого молока на 31,8%

Предприятия Винницкой области в январе т.г. увеличили производство сливок на 20,6%, сухого молока – на 31,8%, по сравнению с январем 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он пояснил, что рост производства вызван возросшим экспортным спросом на данную продукцию.

В частности, в январе 2010 года предприятия Винницкой области выработали 357 тонн сливок, что на 20,6% или на 61 тонну больше, чем в январе 2009 года и 584 тонны сухого молока, что на 31,8% или на 141 тонну больше.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом в Винницкой области действует 16 молокозаводов. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.