Швейцарская Nestle покупает «Мивину»

Сегодня швейцарская фирма Nestle S.A., крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков, объявила о приобретении ООО «Техноком», работающего на рынке продуктов быстрого приготовления и приправ под торговой маркой «Мивина».

Об этом говорится в сообщении Nestle S.A., переданном агентству УНИАН.

Цена сделки не разглашается.

В сообщении указывается, что приобретение ТМ «Мивина» позволит Nestle в Украине расширить свое кулинарное портфолио и укрепить присутствие компании в одном из самых быстро растущих сегментах украинского продовольственного рынка. «Благодаря развитой и эффективной системе логистики и дистрибуции Nestle в Европе, продукция ТМ «Мивина» станет более доступной для покупателей, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Интеграция широкого ассортимента кулинарной продукции ТМ «Мивина» в портфолио Nestle укрепит курс компании на производство продуктов эконом-класса – потребитель получит продукты питания высокого качества по доступным ценам», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Nestle является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Сегодня Nestle принадлежит 511 фабрик в 87 странах мира. Компания насчитывает 280 тысяч сотрудников. Продукция Nestle представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания Nestle владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.

Nestle начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как Nescafе, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat, и др.

В 1998 году Nestlе S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlе S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Бизнес Nestlе в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных, мороженое.

Объем продаж Nestlе в Украине в 2009 году вырос на 16,2% и составил 3,122 млрд. гривен.

ООО «Техноком» было основано в 1993 году и имеет два завода в Харькове. Компания с оборотом 100 млн. долл. в год, в которой работает 1900 человек, экспортирует свою продукцию в 20 стран мира, включая Россию, страны Балтии, Венгрию, Германию, Израиль, Польшу и Румынию.