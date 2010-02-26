Рыбные хозяйства Черкасской обл. увеличили вылов

В 2009 году пользователями рыбопромышленных участков Черкасской области было выловлены 5,7 тыс. тонн рыбы, что на 19% больше по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Основу улова составляют: плотва, густера, карась, чехонь и верховодка - 32% карп - 25%, толстолобик - 21% и лещ - 19%, остальное - судак, сом, щука, сазан, тюлька, линь - 3% общего улова. Наибольший объем рыбы получен предприятиями города Черкассы (49%) и Чернобаевского (23%), Чигиринского (18%) районов.

Ихтиофауна Кременчугского водохранилища насчитывает 41 вид рыб. Промышленное значение имеют 17 видов рыб: лещ, толстолобик, сом, щука, сазан, судак, белый амур, вязь, плотва, густера, синяк, окунь, карась, чехонь, а также верховодка и тюлька.