ПК "Подолье" выплатила 5,734 млн. грн.

Продовольственная компания "Подолье" сегодня своевременно выплатила 5,734 млн. грн. дохода за 11 квартальный купонный период по своим облигациям серии А.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

Проценты по облигациям выплачены через «Укрсиббанк», который является андеррайтером данного выпуска облигаций, из расчета 57,34 грн. на одну облигацию или 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, "Подолье" в июне 2007 года выпустило облигации серии А на сумму 100 млн. грн.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 г. в Винницкой области, входит в состав "Укрпроминвест". В состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарные завода, наибольший из них – Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и удерживают около 20 животноводческих комплексов. В состав формирования входит 20 сел, в которых создано почти 6000 рабочих мест. По показателям, предприятия, подчиненные "Укрпроминвесту", являются лидерами сельхозпроизводства Украины.

ПК "Подолье" в 2009 году сократила прибыль на 63,5% или на 6,402 млн. грн. по сравнению с 2008 годом – до 3,676 млн. грн. Чистый доход увеличился на 17,4% или на 52,630 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 355,288 млн. грн.