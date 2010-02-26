Полтавский ЛВЗ возобновил производство

ЗАО "Полтавский ликеро-водочный завод" (торговая марка "Полтава"), входящее в число ведущих производителей алкогольной продукции в Украине, на днях возобновил производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор предприятия Владимир ПСЕХА.

По его словам, с июля 2009 года предприятие практически не работало.

"Летом остановились, в декабре совсем чуть-чуть выпустили, а теперь возобновили производство и по итогам февраля произведем 2 тыс. дал водки", -сказал В.ПСЕХА.

Он отметил, что завод останавливался из-за отсутствия реализации продукции и повышения акцизных сборов.

Справка УНИАН. В ассортименте Полтавского ликеро-водочного завода более 150 видов спиртных напитков, при этом завод выпускает около 60 видов продукции в сувенирной и фарфоровой таре.

Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн. дал в год.

Емкость внутреннего рынка алкоголя специалисты оценивают в 35 млн. дал в год.