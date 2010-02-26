Покупка «Технокома» могла обойтись Nestle в 130-160 млн. долларов

Стоимость приобретения швейцарской фирмой Nestle 100% акционерного капитала ООО «Техноком» может составлять 130-160 млн. долларов.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН вице-президент направления инвестиционно-банковских услуг компании Phoenix Capital Петр СПАТАРЬ.

Эксперт сообщил, что его мнение базируется на монопольном положении «Технокома» на рынке, выручке на уровне 100 млн. долларов и EBITDA в диапазоне 18-22 млн. долларов по итогам 2009 года , а также на данных о краткосрочном долге компании в 8 млн. долларов по состоянию на конец третьего квартала 2009 года.

П.СПАТАРЬ отметил, что в прошедшем году интерес к компании также проявляла польская группа Maspex Wadowice. Объективно «Техноком» является безусловным лидером рынка продуктов быстрого приготовления в Украине, подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня швейцарская фирма Nestle S.A., крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков, объявила о приобретении ООО «Техноком», работающего на рынке продуктов быстрого приготовления и приправ под торговой маркой «Мивина».

Цена сделки не разглашается.

В сообщении указывается, что приобретение ТМ «Мивина» позволит Nestle в Украине расширить свое кулинарное портфолио и укрепить присутствие компании в одном из самых быстро растущих сегментах украинского продовольственного рынка.

«Благодаря развитой и эффективной системе логистики и дистрибуции Nestle в Европе, продукция ТМ «Мивина» станет более доступной для покупателей, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Интеграция широкого ассортимента кулинарной продукции ТМ «Мивина» в портфолио Nestle укрепит курс компании на производство продуктов эконом-класса – потребитель получит продукты питания высокого качества по доступным ценам», - говорится в сообщении Nestle S.A.