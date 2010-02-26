В Сумской обл. производство мяса увеличилось

В Сумской области в январе 2010 года произведено мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) 6,1 тыс. тонн, что на 3,4% больше показателя января 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно сообщению, молока в январе произведено 24,6 тыс. т, яиц – 10,9 млн. штук. По сравнению январем прошлого года производство яиц и молока сократилось на 16,8% и 3,9% соответственно.

В хозяйствах населения в январе текущего года произведено 80,3% мяса, 61,4% молока, 48,6 яиц от общего их производства в регионе.

По состоянию на 1 февраля 2010 г. в хозяйствах Сумщины насчитывалось 178,1 тыс. голов крупного рогатого скота (в т.ч. коров – 104,3 тыс. голов); свиней – 201,7 тыс. голов; овец и коз – 39,6 тыс. голов; птицы – 3033,9 тыс. голов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, поголовье свиней увеличилось на 16,5%, овец и коз – на 2,1%, а КРС и птицы сократилось на 7,5% и 2,0% соответственно.

В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 1 февраля 2010 г. по сравнению с на 1 февраля 2009 г. поголовье свиней увеличилось на 19,0%, овец и коз – осталось на том же уровне, а КРС и птицы сократилось на 6,1% та 3,0% соответственно.