Украина экспортировала 16,2 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (с 1 июля 2009 г.) экспортировала 16 млн. 252 тыс. тонн зерна, что на 2,2%, или на 352 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие оперативные данные сообщил журналистам директор Департамента развития аграрных рынков Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

Сообщается, что на внешние рынки Украина экспортировала 7,551 млн. тонн пшеницы, 4,432 млн. тонн ячменя и 4,07 млн. тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 22 млн. тонн.