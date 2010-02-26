Полтавский ЛВЗ сократил производство

ЗАО "Полтавский ликероводочный завод" в 2009 году сократило производство на 47,57%, или на 46 тыс. дал, - до 50,7 тыс. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Владимир ПСЕХА.

По его словам, падение связано с тем, что завод летом 2009 года остановил производство в связи с отсутствием реализации продукции.

Справка УНИАН. ЗАО "Полтавский ликероводочный завод" представляет собой торговую марку "Полтава" и входит в состав ведущих производителей алкогольной продукции в Украине.

В ассортименте Полтавского ЛВЗ более 150 видов спиртных напитков, при этом завод выпускает около 60 видов продукции в сувенирной и фарфоровой таре. Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн. дал/год. Емкость внутреннего рынка алкоголя специалисты оценивают в 35 млн. дал в год.